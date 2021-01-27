Луческу: Кокорин готов играть в чемпионате Италии

Главный тренер киевского «Динамо»прокомментировал переход нападающегоиз «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

Луческу знаком с Кокориным по работе в «Зените».

«Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернется в сборную России. Саша это заслужил.

Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне игроки после 30 лет еще больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее дается молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще.

Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть», — приводит слова Кокорина Sport24.

Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» до лета 2022-го года, а сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола отдал одну результативную передачу.