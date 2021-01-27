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    Луческу: Кокорин готов играть в чемпионате Италии

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    Луческу знаком с Кокориным по работе в «Зените».

    «Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернется в сборную России. Саша это заслужил.

    Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне игроки после 30 лет еще больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее дается молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще.

    Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть», — приводит слова Кокорина Sport24.

  • Кокорин обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Фиорентину»
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    • Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» до лета 2022-го года, а сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

    Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола отдал одну результативную передачу.

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