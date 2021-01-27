Кокорин обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины»обратился к болельщикам «Спартака» после переезда в Италию.

«Здравствуйте, я Александр Кокорин. Так получается, что я уезжаю со сборов на подписание контракта с новым клубом.

Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь хочу сказать спасибо за тот момент, что тепло приняли в команду, несмотря на то, что все время играл в других командах-конкурентах. Не было никакого негатива, за это тоже спасибо. Эти полгода в команде были новым опытом. Для меня все было хорошо и позитивно, единственный момент с травмами.

Тут претензии только к себе, может, могло быть намного лучше. Но есть как есть. Всем спасибо! Увидимся на футбольных полях», — приводит слова Кокорина пресс-служба «Спартака».

Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» до лета 2022-го года, а сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола отдал одну результативную передачу.