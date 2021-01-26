Кассано о Кокорине: «Фиорентина» приобрела фантастического игрока

Бывший нападающий «Ромы», «Милана» и мадридского «Реала»высказался по поводу перехода нападающего «Спартака»в «Фиорентину».

«Это фантастика. Я уже написал Даниэле Праде (спортивный директор "Фиорентины" — прим. LiveSport.Ru), что он подписал фантастического игрока», — приводит слова Кассано Firenze Viola.

Ранее стало известно, что Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января.

В первом интервью клубной пресс-службе «Фиорентины» Кокорин отметил, что выбрал Флоренцию, поскольку это красивейший город Европы, а сама «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

Кокорин присоединился к «Спартаку» 2 августа 2020 года, подписав контракт по схеме «3+1». За московскую команду форвард провел всего 8 матчей, забив два гола (оба с пенальти).