ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардНикакой романтики. Подробности увольнения Лэмпарда из «Челси»
  • 13:49
    • Кассано о Кокорине: «Фиорентина» приобрела фантастического игрока
  • 11:23
    • Большунов может получить тюремный срок в Финляндии
  • 11:08
    • Макгрегор отстранен от боев на полгода
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
    Все новости спорта

    Кассано о Кокорине: «Фиорентина» приобрела фантастического игрока

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Фиорентина Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший нападающий «Ромы», «Милана» и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался по поводу перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Антонио Кассано
    Антонио Кассано

    «Это фантастика. Я уже написал Даниэле Праде (спортивный директор "Фиорентины" — прим. LiveSport.Ru), что он подписал фантастического игрока», — приводит слова Кассано Firenze Viola.

    Ранее стало известно, что Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января.

    В первом интервью клубной пресс-службе «Фиорентины» Кокорин отметил, что выбрал Флоренцию, поскольку это красивейший город Европы, а сама «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

    Кокорин присоединился к «Спартаку» 2 августа 2020 года, подписав контракт по схеме «3+1». За московскую команду форвард провел всего 8 матчей, забив два гола (оба с пенальти).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры