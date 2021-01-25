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    Кокорин прилетел во Флоренцию

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прилетел днем 25 января по Флоренцию.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Предполагается, что после прохождения медосмотра он подпишет контракт с местным клубом Серии А «Фиорентиной».

    В первом интервью клубной пресс-службе Кокорин отметил, что выбрал Флоренцию, т.к. это красивейший город Европы, а сама «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

    Кокорин пообещал, что постарается забить много голов. Нападающий заявил, что хотел бы взять себе 91-й номер.

    Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» 2 августа 2020 года, подписав контракт по схеме «3+1». За московскую команду форвард провел всего 8 матчей, забив два гола (оба с пенальти).

    «Фиорентина» идет на 12-м месте таблицы Серии А с 21 очком.

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    • Если подписание контракта не сорвется, Кокорин сможет выйти на поле уже в пятницу, 29 января, когда «Фиорентина» в матче чемпионата Италии сыграет на выезде с «Торино».

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