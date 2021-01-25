Кокорин прилетел во Флоренцию

Нападающий «Спартака»прилетел днем 25 января по Флоренцию.

Предполагается, что после прохождения медосмотра он подпишет контракт с местным клубом Серии А «Фиорентиной».

В первом интервью клубной пресс-службе Кокорин отметил, что выбрал Флоренцию, т.к. это красивейший город Европы, а сама «Фиорентина» — топ-команда с богатой историей.

Кокорин пообещал, что постарается забить много голов. Нападающий заявил, что хотел бы взять себе 91-й номер.

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» 2 августа 2020 года, подписав контракт по схеме «3+1». За московскую команду форвард провел всего 8 матчей, забив два гола (оба с пенальти).

«Фиорентина» идет на 12-м месте таблицы Серии А с 21 очком.

Если подписание контракта не сорвется, Кокорин сможет выйти на поле уже в пятницу, 29 января, когда «Фиорентина» в матче чемпионата Италии сыграет на выезде с «Торино».