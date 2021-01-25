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    Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января

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    Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с «Фиорентиной».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Процедура подписания договора пройдет во вторник, 26 января, в первой половине дня, а во второй половине россиянин уже проведет первую тренировку с командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Вечером 25 января Кокорин встретится с владельцем «Фиорентины» Рокко Коммиссо за ужином. Отмечается, что руководитель сам изъявил желание познакомиться с нападающим.

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    Ранее Кокорин прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где прошло медобследование для перехода в «Фиорентину».

    21 января «Спартак» объявил о договоренности с итальянской командой о трансфере российского нападающего.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи..VrezNews1 /football/2021/01/22/kokorin_press/

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