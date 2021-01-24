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    «Зенит» переиграл солигорский «Шахтер»

    «Зенит» — «Шахтер» С: счет матча 2:0, обзор голов

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    Питерский «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в рамка тренировочного сбора российской команды в ОАЭ.

    «Зенит»
    «Зенит»

    В составе петербургской команды голами отметились Далер Кузяев (7-я минута) и Сердар Азмун (33).

    «Зенит» вышел на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Деян Ловрен (капитан команды), Данила Хотулев, Юрий Жирков, Вендел, Леон Мусаев, Малком, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Сердар Азмун, Михаил Погорелов.

    На 51-й минуте в игру вступил Михаил Кержаков, он заменил Даниила Одоевского; на 67-й Станислав Крапухин заменил Михаила Погорелова.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Зенит — Шахтёр Солигорск 2:0
    Голы: 1:0 Далер Кузяев (7'), 2:0 Сердар Азмун (33')

    Ранее в этот же день российский клуб разгромил «Пахтакор» со счетом 3:0.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Зенит — Pakhtakor Tashkent 3:0
    Голы: 1:0 Андрей Мостовой (2'), 2:0 Stanislav Krapukhin (17'), 3:0 Андрей Мостовой (пенальти) (57')

    Добавим, что в следующем контрольном матче «Зенит» 27 января сыграет против «Урала».

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