«Зенит» — «Шахтер» С: счет матча 2:0, обзор голов

Питерскийобыграл солигорский(2:0) в товарищеском матче, который прошел в рамка тренировочного сбора российской команды в ОАЭ.

В составе петербургской команды голами отметились Далер Кузяев (7-я минута) и Сердар Азмун (33).

«Зенит» вышел на поле в следующем составе: Даниил Одоевский, Деян Ловрен (капитан команды), Данила Хотулев, Юрий Жирков, Вендел, Леон Мусаев, Малком, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Сердар Азмун, Михаил Погорелов.

На 51-й минуте в игру вступил Михаил Кержаков, он заменил Даниила Одоевского; на 67-й Станислав Крапухин заменил Михаила Погорелова.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Зенит — Шахтёр Солигорск 2:0 Голы: 1:0 Далер Кузяев (7'), 2:0 Сердар Азмун (33')

Ранее в этот же день российский клуб разгромил «Пахтакор» со счетом 3:0.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Зенит — Pakhtakor Tashkent 3:0 Голы: 1:0 Андрей Мостовой (2'), 2:0 Stanislav Krapukhin (17'), 3:0 Андрей Мостовой (пенальти) (57')

Добавим, что в следующем контрольном матче «Зенит» 27 января сыграет против «Урала».