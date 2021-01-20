Шалимов: «Аталанта» — идеальная команда для Миранчука, не надо никуда уходить

Бывший главный тренер «Краснодара»оценил игру полузащитника сборной Россиив «Аталанте».

«Не стоит забывать, что он приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Думаю, это сказывается. У "Аталанты" команда сыгранная, изменений больших не было. Сейчас вот только Гомес уходит из-за конфликта с тренером, а так все лидеры остались.

Да, Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Когда у Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция.

Ему надо пробиться в стартовый состав. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. Вот если бы Миранчук приехал в хорошей форме, без травмы, возможно, он бы больше играл.

Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь еще и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился от травмы и снова вылетел на пару недель. Леша в сложной ситуации, но вот так вот сложилось.

При этом я все равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время. Вы поставьте себя на место Гасперини. Когда у тебя все хорошо, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, идет наверху в Серии А — зачем что-то менять? Кого Гасперини посадить на лавку?

Главное для Миранчука — не раскиснуть. Конечно, непросто, когда ты привык быть лидером, как в "Локомотиве", постоянно выходить на поле, а тут такая конкуренция. Но, зная Миранчука, думаю, он не сдастся. Нужно тренироваться в полную [силу] и использовать свое время.

"Аталанта" — идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей. Да и кто знает, может, тот же Малиновский или Иличич получат травмы, бывают дисквалификации, еще какие-то моменты.

Если бы "Аталанта" отдала Лешу в аренду в условный "Кротоне" или "Дженоа", он бы вообще зачах. А так у него есть хорошие шансы заиграть в очень сильном клубе», — приводит слова Шалимова «Российская газета».