ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 07:00
    • Кокорин — главная трансферная цель «Фиорентины»
  • 01:06
    • «Лестер» обыграл «Челси» и вышел в лидеры АПЛ
  • 23:32
    • Малафеев госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Байеру»
  • 00:21
    • Рауль заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Шалимов: «Аталанта» — идеальная команда для Миранчука, не надо никуда уходить

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Не стоит забывать, что он приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Думаю, это сказывается. У "Аталанты" команда сыгранная, изменений больших не было. Сейчас вот только Гомес уходит из-за конфликта с тренером, а так все лидеры остались.

    Да, Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Когда у Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция.

    Ему надо пробиться в стартовый состав. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. Вот если бы Миранчук приехал в хорошей форме, без травмы, возможно, он бы больше играл.

    Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь еще и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился от травмы и снова вылетел на пару недель. Леша в сложной ситуации, но вот так вот сложилось.

    При этом я все равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время. Вы поставьте себя на место Гасперини. Когда у тебя все хорошо, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, идет наверху в Серии А — зачем что-то менять? Кого Гасперини посадить на лавку?

  • Гасперини: Не знаю, сможет ли Миранчук стать заменой Йосипу Иличичу
  • Читайте по теме

    • Главное для Миранчука — не раскиснуть. Конечно, непросто, когда ты привык быть лидером, как в "Локомотиве", постоянно выходить на поле, а тут такая конкуренция. Но, зная Миранчука, думаю, он не сдастся. Нужно тренироваться в полную [силу] и использовать свое время.

    "Аталанта" — идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей. Да и кто знает, может, тот же Малиновский или Иличич получат травмы, бывают дисквалификации, еще какие-то моменты.

    Если бы "Аталанта" отдала Лешу в аренду в условный "Кротоне" или "Дженоа", он бы вообще зачах. А так у него есть хорошие шансы заиграть в очень сильном клубе», — приводит слова Шалимова «Российская газета».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Юве» реванш у «Наполи»?
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Продлит ли «Аталанта» свою серию побед в матчах с «Удинезе»?
  • «Удинезе» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Красные дьяволы» возьмут три очка?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.12
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькояно — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры