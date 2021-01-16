Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира

Игрок «Окленд Сити»
aucklandcityfc.com
Их соблюдение сделало невозможным участие команды в турнире. Стороны не смогли прийти к компромиссу, так как решения государственных властей не входят в юрисдикцию ФИФА.
Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Жеребьевка турнира намечена на 19 января в Цюрихе. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль».
В клубном ЧМ будут участвовать: «Бавария», катарский «Аль-Духайль», мексиканский «Тигрес», египетский «Аль-Ахли», а также южнокорейский «Ульсан». Последней командой станет победитель Кубка Либертадорес.