Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира

Новозеландскийснялся с чемпионата мира по футболу среди клубов, сообщает официальный сайт ФИФА. Клуб принял такое решение в связи с карантинными мерами, установленными в Новой Зеландии.

Их соблюдение сделало невозможным участие команды в турнире. Стороны не смогли прийти к компромиссу, так как решения государственных властей не входят в юрисдикцию ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Жеребьевка турнира намечена на 19 января в Цюрихе. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль».

В клубном ЧМ будут участвовать: «Бавария», катарский «Аль-Духайль», мексиканский «Тигрес», египетский «Аль-Ахли», а также южнокорейский «Ульсан». Последней командой станет победитель Кубка Либертадорес.