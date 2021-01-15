«Реал» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт гостями на 18-й минуте. Прошла передача низом от Дани Гарсии на левый край штрафной «Реала», откуда Рауль Гарсия низом пробил точно в дальний угол ворот.
На 38-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Лукас Васкес потерял позицию в своей штрафной после удачного заброса и был вынужден фолить против Иньиго Мартинеса.
Рауль Гарсия уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера мадридцев по разным углам ворот.
«Реал» отквитал один мяч на 75-й минуте. Каземиро головой сбросил мяч во вратарскую на Бензема и Карим отправил мяч в сетку.
В финале турнира, который состоится 17 января, «Атлетик» сыграет против «Барселоны», которая ранее в серии послематчевых пенальти обыграла «Реал Сосьедад».
Напомним, что «Реал» попал в розыгрыш Суперкубка как победитель Ла Лиги, «Барселона» — как вице-чемпион.
«Реал Сосьедад» и «Атлетик» — как участники финала Кубка Испании, который должен был состоятся 18 апреля минувшего года, но был перенесен на 4 апреля 2021-го.