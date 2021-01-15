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    «Атлетик» выбил «Реал» из Суперкубка Испании и сыграет в финале с «Барсой»

    «Реал» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетик Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» в домашнем матче 1/2 финала Суперкубка Испании потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао — 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 18-й минуте. Прошла передача низом от Дани Гарсии на левый край штрафной «Реала», откуда Рауль Гарсия низом пробил точно в дальний угол ворот.

    На 38-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Лукас Васкес потерял позицию в своей штрафной после удачного заброса и был вынужден фолить против Иньиго Мартинеса.

    Рауль Гарсия уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера мадридцев по разным углам ворот.

    «Реал» отквитал один мяч на 75-й минуте. Каземиро головой сбросил мяч во вратарскую на Бензема и Карим отправил мяч в сетку.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Мадрид — Атлетик 1:2
    Голы: 0:1 Рауль Гарсия (18'), 0:2 Рауль Гарсия (пенальти) (38'), 1:2 Карим Бензема (73') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (Начо Фернандес, 46'), Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 67'), Каземиро, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 67'), Карим Бензема (Мариано Диас, 88'), Марко Асенсио Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Андер Капа (Иньиго Лекуэ, 68'), Микель Баленсиага (Jon Morcillo, 79'), Икер Муньяин (Алехандро Беренгер, 71'), Дани Гарсия, Оскар де Маркос, Unai Vencedor (Микель Весга, 68'), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 79') Предупреждения: Лукас Васкес (37'), Андер Капа (56'), Тони Кроос (83'), Дани Гарсия (85'), Унай Симон (88')

    В финале турнира, который состоится 17 января, «Атлетик» сыграет против «Барселоны», которая ранее в серии послематчевых пенальти обыграла «Реал Сосьедад».

    Напомним, что «Реал» попал в розыгрыш Суперкубка как победитель Ла Лиги, «Барселона» — как вице-чемпион.

    «Реал Сосьедад» и «Атлетик» — как участники финала Кубка Испании, который должен был состоятся 18 апреля минувшего года, но был перенесен на 4 апреля 2021-го.

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