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    Гол Фодена принес «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтоном» со счетом 1:0.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Единственный гол забил на 44-й минуте Филип Фоден. Де Брёйне обыгрался с Силвой, прошёл к углу штрафной и сделал передачу на Фодена, который сместился ближе к центру и нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот

    На второй добавленной минуте Рахим Стерлинг не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот «Брайтона».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 1:0
    Гол: 1:0 Филип Фоден (44') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез (Габриэл Жезус, 67'), Филип Фоден (Рахим Стерлинг, 82') Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Daniel Burn, Бен Уайт, Дэви Проппер (Соломон Марч, 68'), Бернардо, Йоэл Велтман, Alexis Mac Allister, Леандро Троссард (Reda Khadra, 86'), Перси Тау (Ниль Мопе, 68') Предупреждения: Йоэл Велтман (62'), Адам Уэбстер (77')

    «Манчестер Сити» поднялся на третье место, набрав 32 очка в 16 встречах. «Брайтон» занимает 17-ю строчку таблицы АПЛ, имея 14 очков после 18 матчей.

    16 января «Брайтон» сыграет на выезде с «Лидсом». 17 января «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас»

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