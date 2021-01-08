Сульшер: В Кубке Англии задача футболистов — победить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал о реакции команды на вылет из Кубка лиги и о задачах в Кубке Англии.

«Реакция игроков на поражение в матче с "Сити" была ожидаемой. Конечно, когда вылетаешь из турнира — разочаровываешься. Мы хотели выиграть и сделать еще один шаг к трофею.

В этом сезоне мы не раз показывали, что можем восстанавливаться после разочаровывающих результатов. Мы сделали это после поражения дома в матче АПЛ с "Арсеналом", после разгрома от "Тоттенхэма" и вылета из Лиги Чемпионов.

Мои игроки нормально отреагировали. В Кубке Англии задача футболистов — победить, для этого мы участвуем в турнире», — цитирует Сульшера Sky Sports.