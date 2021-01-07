Зидан может пропустить матч с «Осасуной» из-за случая коронавируса в своем окружении

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рискует пропустить ближайшие матчи с «Осасуной» в Ла Лиге и «Атлетиком» в Суперкубке Испании, сообщает La Sexta

Причина в том, что человек из ближайшего окружения Зидана заразился коронавирусом. Француз узнал о положительном результате в своем окружении сегодня утром, когда прибыл на клубную базу.

Тренер не контактировал с командой и прошел тест по протоколу за 48 часов до игры с «Осасуной», а также сдал тест на антиген, давший отрицательный результат.

В течение дня будет результат теста по методу ПЦР. В случае отрицательного теста руководство Ла Лиги решит, допускать ли его к матчу с «Осасуной» или нет.

Даже если тест окажется отрицательным, то через три дня может потребоваться еще один. Все также зависит от того, когда последний раз Зидан контактировал с зараженным 0