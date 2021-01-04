В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Мирзова «Химкам»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном выкупе «Химками» полузащитника

В СМИ появилась информация о том, что подмосковный клуб готов заплатить за 27-летнего игрока 600 тысяч евро.

«В "Спартак" по поводу выкупа Мирзова ни "Химки", ни любой другой клуб не обращался. Всего 600 тысяч, вы серьезно? Он стоит гораздо дороже», — цитирует «Чемпионат» директора департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антона Фетисова.

В октябре Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне РПЛ он провел восемь матчей, в которых забил четыре гола. 0