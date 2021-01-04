ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардЛэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты
  • 15:07
    • Азмун стал вторым в голосовании за лучшего игрока Азии 2020 года
  • 19:48
    • В Уругвае назвали дискриминацией дисквалификацию Кавани
  • 19:35
    • В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Мирзова «Химкам»
  • 19:09
    • Гол Прохоркина принес «Металлургу» победу над «Спартаком»
  • 17:44
    • Два российских хоккеиста попали в команду года NHL 21
    Все новости спорта

    В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Мирзова «Химкам»

    Футбол Спартак Химки РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном выкупе «Химками» полузащитника Резиуана Мирзова.

    Резиуан Мирзов
    Резиуан Мирзов

    В СМИ появилась информация о том, что подмосковный клуб готов заплатить за 27-летнего игрока 600 тысяч евро.

    «В "Спартак" по поводу выкупа Мирзова ни "Химки", ни любой другой клуб не обращался. Всего 600 тысяч, вы серьезно? Он стоит гораздо дороже», — цитирует «Чемпионат» директора департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антона Фетисова.

    В октябре Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне РПЛ он провел восемь матчей, в которых забил четыре гола. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб забьют в очной встрече претенденты на золото?
  • Канада U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» свой первый матч в 2021 году?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Летучие мыши» прервут безвыигрышную серию?
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры