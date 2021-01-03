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    «Реал Сосьедад» не справился с «Осасуной»

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 17-го туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 20-й минуте — гол на счету аргентинского нападающего Джонатана Кальери.

    На 46-й минуте «Реал Сосьедад» отыгрался. Андер Барренечеа поразил ворота после передачи бразильца Виллиана Жозе.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Осасуна 1:1
    Голы: 0:1 Хонатан Кальери (20'), 1:1 Андер Барренечеа (46') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Айэн Муньос, Modibo Sagnan, Робен Ле Норман, Порту Кристиан (Martin Merquelanz, 66'), Микель Мерино, Андер Гевара (Мартин Субименди, 78'), Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 60'), Микель Оярсабаль (Jon Guridi, 66'), Андер Барренечеа (Андони Горосабель, 78') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Juan Cruz, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Enrique Barja (Хонатан Родригес, 67'), Иньиго Перес, Хон Монкайола, Хави Мартинес (Факундо Ронкалья, 85'), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67'), Хонатан Кальери (Анте Будимир, 77') Предупреждения: Игор Субельдия (76'), Факундо Ронкалья (87')

    «Реал Сосьедад» занимает третье место, набрав 30 очков в 18 матчах. «Осасуна» находится на предпоследней 19-й строчке таблицы, имея 14 очков после 16 встреч.

    9 января состоятся матчи «Севилья» — «Реал Сосьедад» и «Осасуна» — «Реал». 0

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