«Реал» — «Сельта»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

На 6-й минуте сначала Яго Аспас не реализовал свой выход на чужие ворота и уже в ответной атаке Асенсио навесил с левого края чужой штрафной на дальнюю штангу, откуда Лукас Васкес ударом головой замкнул передачу.

На 53-й минуте гости потеряли мяч на своей половине поля. В результате Лукас Васкес отпасовал низом в чужую штрафную на Асенсио и тот ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Сельта 2:0 Голы: 1:0 Лукас Васкес (6'), 2:0 Марко Асенсио (53') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Винисиус Жуниор, 85'), Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди, Тони Кроос (Федерико Вальверде, 85'), Лука Модрич (Мартин Эдегор, 85'), Каземиро, Карим Бензема (Мариано Диас, 90'), Марко Асенсио (Эден Азар, 74'), Лукас Васкес Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Miguel Baeza, 64'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас (Франсиско Пейнадо, 51'), Сантьяго Мина Предупреждения: Брайс Мендес (10'), Марко Асенсио (38'), Ренато Тапиа (42'), Начо Фернандес (50'), Даниэль Карвахаль (84'), Каземиро (87')

«Реал» вышел на первое место в таблице Примеры, команда Зинедина Зидана опережает «Атлетико» на одно очко. Однако у «матрасников» есть три игры в запасе. «Сельта» находится на восьмой строчке. 0