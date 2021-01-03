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    «Атлетико» на выезде вырвал победу у «Алавеса» и вернул лидерство в Примере

    «Алавес» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Алавесом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Счет в матче на 41-й минуте открыли гости — отличился Маркос Льоренте, которому ассистировал Луис Суарес.

    На 63-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве — защитник Виктор Лагуардия получил прямую красную карточку.

    А на 84-й минуте счет сравнялся — защитник мадридцев Фелипе срезал мяч в свои ворота. Победу «Атлетико» принес гол Луиса Суареса на 90-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Атлетико 1:2
    Голы: 0:1 Маркос Льоренте (41'), 1:1 Фелипе (автогол) (84'), 1:2 Луис Суарес (90') Алавес: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Хави Лопес (Адриан Марин, 87'), Rodrigo Andres Battaglia, Эдгар Мендес (Лукас Перес, 75'), Мануэль Гарсия (Альберто Родригес, 68'), Жоау Филипе, Борха Сайнс (Луис Риоха, 68'), Дейверсон (Хоселу, 75') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Фелипе (Ренан Лоди, 87'), Марио Эрмосо, Коке, Тома Лемар, Маркос Льоренте, Янник Карраско (Сауль Ньигес, 82'), Шиме Врсалько, Луис Суарес, Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 62') Предупреждения: Янник Карраско (29'), Луис Суарес (90') Удаление: Виктор Лагуардия (63')

    «Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в таблице Ла Лиги. При этом у идущего вторым «Реала» 36 очков и на два сыгранных матча больше. У «Алавеса» 18 очков (13-е место). 0

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