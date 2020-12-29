Тухель может сменить Лэмпарда в «Челси»

Томас Тухель
globallookpress.com
О возможной смене тренера в лондонском клубе задумались после ряда неудачных матчей в АПЛ. «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда в пяти последних турах одержал только одну победу, из-за чего опустился в таблице на шестое место.
По информации Bild, Тухель готов обсудить с руководством «Челси» условия сотрудничества в случае увольнения Лэмпарда.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что «ПСЖ» уволил Тухеля, но официального подтверждения этой информации пока не было. 0