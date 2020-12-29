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    Тухель может сменить Лэмпарда в «Челси»

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    Томас Тухель, который в ближайшее время покинет «Пари Сен-Жермен», может стать новым главным тренером «Челси».

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    О возможной смене тренера в лондонском клубе задумались после ряда неудачных матчей в АПЛ. «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда в пяти последних турах одержал только одну победу, из-за чего опустился в таблице на шестое место.

    По информации Bild, Тухель готов обсудить с руководством «Челси» условия сотрудничества в случае увольнения Лэмпарда.

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    • Напомним, на прошлой неделе стало известно, что «ПСЖ» уволил Тухеля, но официального подтверждения этой информации пока не было. 0

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