Тухель может сменить Лэмпарда в «Челси»

, который в ближайшее время покинет «Пари Сен-Жермен», может стать новым главным тренером

О возможной смене тренера в лондонском клубе задумались после ряда неудачных матчей в АПЛ. «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда в пяти последних турах одержал только одну победу, из-за чего опустился в таблице на шестое место.

По информации Bild, Тухель готов обсудить с руководством «Челси» условия сотрудничества в случае увольнения Лэмпарда.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что «ПСЖ» уволил Тухеля, но официального подтверждения этой информации пока не было. 0