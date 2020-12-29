Примера. «Барселона» играет с «Эйбаром», «Атлетико» примет «Хетафе», «Реал» в гостях у «Эльче»

C 29 по 31 декабря состоится матч 16 тура испанской Примеры

«Севилья» — «Вильярреал» 2:0

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0.

Уже на 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал аргентинец Лукас Окампос.

А на 53-й минуте Окампос ассистировал марокканскому форварду Юссефу Эн-Несири, который удвоил преимущество андалузцев.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Вильярреал 2:0 Голы: 1:0 Лукас Окампос (пенальти) (8'), 2:0 Юссеф Эн-Несири (53') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 88'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 76'), Фернандо, Лукас Окампос, Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 63'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 88') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Рубен Пенья, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Хуан Фойт (Yeremi Pino, 46'), Manuel Trigueros (Карлос Бакка, 83'), Херар Морено, Мойсес Гомес, Fer Nino (Самуэль Чуквезе, 63') Предупреждения: Хуан Фойт (7'), Фернандо (39'), Manuel Trigueros (76'), Даниэль Парехо (88'), Карлос Бакка (90')

«Севилья» занимает четвертое место в таблице Примеры, а «Вильярреал» — пятое. Обе команды набрали по 26 очков, но у севильского клуба на две игры меньше.

2 января состоятся матчи «Вильярреал» — «Леванте» и «Бетис» — «Севилья».

«Барселона» — «Эйбар»

«Кадис» — «Вальядолид»

29 декабря 23:30 мск

«Леванте» — «Бетис»

29 декабря 23:30 мск

«Гранада» — «Валенсия»

30 декабря 19:00 мск

«Атлетико» — «Хетафе»

30 декабря 21:15 мск

«Сельта» — «Уэска»

30 декабря 21:15 мск

«Эльче» — «Реал» Мадрид

30 декабря 23:30 мск

«Атлетик» — «Реал Сосьедад»

31 декабря 16:00 мск

«Осасуна» — «Алавес»

31 декабря 18:15 мск