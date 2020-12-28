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    Кержаков: В «Томи» требуем от нападающих чаще бить по воротам

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    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о своей работе в томском клубе.

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков

    «Все в клубе хотят, чтобы "Томь" играла как можно больше в атаку и забивала по несколько голов за игру.

    Сейчас мы забиваем слишком мало для высоких мест, мы требуем от нападающих чаще бить по воротам. Если есть возможность для удара — бей.

    Мы недосчитались большого количества очков: где-то не реализовали моменты, где-то привезли сами. За 15 матчей, что я руковожу командой, мы только 1-2 матча явно уступили сопернику.

    Весь тренерский штаб и руководство полны оптимизма», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на клубный инстаграм.

    Напомним, что «Томь» занимает в ФНЛ предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице. Команда забила меньше всех в лиге — всего 14 голов в 26 матчах. 0

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