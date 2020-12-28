АПЛ. «Лестер» спасся в Лондоне, «Челси» потерял очки, «МЮ» примет «волков»

С 28 по 30 декабря в чемпионате Англии по футболу пройдут матчи 16-го тура.

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

Перенесён

Матч перенесен из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» 1:1

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» — 1:1.

Счет в матче был открыт хозяевами на 68-й минуте. Миливоевич отдал передачу на Заха, тот покатил мяч направо, на Таунсенда. Эндрос прошёл по флангу к штрафной и навесил к дальней штанге, куда уже успел прибежать Заха.

Уилфрид выиграл позиционную борьбу и пробил в ближний угол, сумев закрутить мяч мимо рук Шмейхеля.

«Лестер» отыгрался на 83-й минуте. Хозяева потеряли мяч после вброса из аута рядом со своей штрафной. Эванс получил навесную передачу и сделал скидку головой на Барнса, которого у линии штрафной встретили три соперника, но он нашёл возможность для удара и резко пробил низом под штангу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Лестер 1:1 Голы: 1:0 Уилфрид Заха (58'), 1:1 Харви Льюис Барнс (83') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джеймс Томкинс, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Tyrick Mitchell, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп (Джордан Айю, 84'), Жайро Ридевальд (Джеймс Макартур, 74'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Люк Томас, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес, Хамза Чодури (Юри Тилеманс, 57'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Джейми Варди, 66'), Келечи Ихеаначо (Демарай Грей, 72') Предупреждение: Хамза Чодури (51')

«Лестер» поднялся на второе место, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место, набрав 19 очков.

2 января лондонский клуб примет «Шеффилд Юнайтед». 3 января состоится матч «Ньюкасл» — «Лестер».

«Челси» — «Астон Вилла» 1:1

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева. Чилвел открылся слева на линии офсайда и навесил в штрафную, где Жиру опередил всех и головой в падении вколотил мяч в ближний угол.

А на 50-й минуте Мэтти Кэш здорово навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской «Челси» Эль-Гази, который подстроился под мяч и пробил в прыжке между ног Менди.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Астон Вилла 1:1 Голы: 1:0 Оливье Жиру (34'), 1:1 Anwar El-Ghazi (50') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо (Кай Хаверц, 72'), N'Golo Kante, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Оливье Жиру (Тимо Вернер, 72'), Каллум Хадсон-Одои Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Кинан Дэвис, 87'), Anwar El-Ghazi (Jacob Ramsey, 82'), Олли Уоткинс Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Оливье Жиру (71'), Anwar El-Ghazi (71'), N'Golo Kante (74')

Лондонцы набрали 26 очков и находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бирмингема с 26 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» (3 января), а «Астон Вилла» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед» (1 января).

«Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед»

29 декабря, 21:00 мск

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»

29 декабря, 21:00 мск

«Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед»

29 декабря, 21:00 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»

29 декабря, 21:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

29 декабря, 21:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм»

30 декабря, 21:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»

30 декабря, 23:00 мск