АПЛ. «Лестер» спасся в Лондоне, «Челси» потерял очки, «МЮ» примет «волков»

«Эвертон» — «Манчестер Сити»
Перенесён
Матч перенесен из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Сити».
«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» 1:1
В матче 16-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» — 1:1.
Счет в матче был открыт хозяевами на 68-й минуте. Миливоевич отдал передачу на Заха, тот покатил мяч направо, на Таунсенда. Эндрос прошёл по флангу к штрафной и навесил к дальней штанге, куда уже успел прибежать Заха.
Уилфрид выиграл позиционную борьбу и пробил в ближний угол, сумев закрутить мяч мимо рук Шмейхеля.
«Лестер» отыгрался на 83-й минуте. Хозяева потеряли мяч после вброса из аута рядом со своей штрафной. Эванс получил навесную передачу и сделал скидку головой на Барнса, которого у линии штрафной встретили три соперника, но он нашёл возможность для удара и резко пробил низом под штангу.
«Лестер» поднялся на второе место, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» занимает 13-е место, набрав 19 очков.
2 января лондонский клуб примет «Шеффилд Юнайтед». 3 января состоится матч «Ньюкасл» — «Лестер».
«Челси» — «Астон Вилла» 1:1
Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева. Чилвел открылся слева на линии офсайда и навесил в штрафную, где Жиру опередил всех и головой в падении вколотил мяч в ближний угол.
А на 50-й минуте Мэтти Кэш здорово навесил в штрафную с правого фланга, найдя во вратарской «Челси» Эль-Гази, который подстроился под мяч и пробил в прыжке между ног Менди.
Лондонцы набрали 26 очков и находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бирмингема с 26 очками располагается на 5-й строчке.
В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» (3 января), а «Астон Вилла» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед» (1 января).
«Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед»
29 декабря, 21:00 мск
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»
29 декабря, 21:00 мск
«Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед»
29 декабря, 21:00 мск
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»
29 декабря, 21:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
29 декабря, 21:00 мск
«Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм»
30 декабря, 21:00 мск