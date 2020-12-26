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    Трансфер Роналду в «МЮ» — лучший в истории АПЛ

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    Британское издание Sky Sports представило свою версию двадцати лучших трансферов в истории АПЛ.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Отметим, что лучшим трансфером выбрали переход Криштиану Роналду из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 13 миллионов евро.

    За шесть сезонов на «Олд Траффорд» Роналду выиграл восемь крупных трофеев, включая три титула АПЛ и Лигу чемпионов.

    В топ-3 также вошли трансфер Тьерри Анри в «Арсенал» и переход Эрика Кантона в «МЮ».

    Топ-10 лучших трансферов в истории АПЛ (с момента основания лиги в 1992 году):

    1. Криштиану Роналду из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году
    2. Тьерри Анри из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999-м
    3. Эрик Кантона из «Лидса» в «МЮ» в 1992-м
    4. Фрэнк Лэмпард из «Вест Хэма» в «Челси» в 2001-м
    5. Рой Кин из «Ноттингем Форест» в «МЮ» в 1993-м
    6. Дидье Дрогба из «Марселя» в «Челси» в 2004-м
    7. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м
    8. Уэйн Руни из «Эвертона» в «МЮ» в 2004-м
    9. Венсан Компани из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008-м
    10. Алан Ширер из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996-м. 0

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