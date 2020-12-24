Тренер «Сассуоло» отказался возглавить «Спартак»

продолжает искать замену главному тренеру команды

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Спартака» хотело бы видеть новым наставником Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».

Московский клуб уже обращался к 41-летнему специалисту, но получил отказ.

Де Дзерби отклонил предложение, несмотря на выгодные финансовые условия. «Спартак» был готов платить ему три миллиона евро в год. В «Сассуоло» Де Дзерби получает в три раза меньше.

«Сассуоло» занимает четвертое место в таблице итальянской Серии А после 14-ти туров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на пост главного тренера португальца Леонарду Жардима и испанца Роберта Морено. 0