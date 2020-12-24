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    Тренер «Сассуоло» отказался возглавить «Спартак»

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    «Спартак» продолжает искать замену главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    Роберто Де Дзерби
    Роберто Де Дзерби

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Спартака» хотело бы видеть новым наставником Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».

    Московский клуб уже обращался к 41-летнему специалисту, но получил отказ.

    Де Дзерби отклонил предложение, несмотря на выгодные финансовые условия. «Спартак» был готов платить ему три миллиона евро в год. В «Сассуоло» Де Дзерби получает в три раза меньше.

    «Сассуоло» занимает четвертое место в таблице итальянской Серии А после 14-ти туров.

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