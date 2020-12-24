Тренер «Сассуоло» отказался возглавить «Спартак»

Роберто Де Дзерби
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Спартака» хотело бы видеть новым наставником Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».
Московский клуб уже обращался к 41-летнему специалисту, но получил отказ.
Де Дзерби отклонил предложение, несмотря на выгодные финансовые условия. «Спартак» был готов платить ему три миллиона евро в год. В «Сассуоло» Де Дзерби получает в три раза меньше.
«Сассуоло» занимает четвертое место в таблице итальянской Серии А после 14-ти туров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на пост главного тренера португальца Леонарду Жардима и испанца Роберта Морено. 0