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    «Ювентус» в меньшинстве крупно проиграл «Фиорентине»

    «Ювентус» — «Фиорентина»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Рибери передачей от центра поля к чужой штрафной вывел Влаховича один на один и тот уверенно пробил над Щенсны в дальний угол ворот.

    А на 18-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве. Куадрадо откровенно в подкате врезался шипами в ногу Кастровилли у чужой штрафной и получил за это красную карточку.

    На 76-й минуте Бираги навесил с левого фланга атаки во вратарскую «Ювентуса», где Алекс Сандро при попытке опередить Куаме срезал мяч в свои ворота.

    А на 81-й минуте Рибери обокрал Бонуччи и отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Бираги прострелил во вратарскую и Касересу оставалось поразить ворота с близкой дистанции.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Фиорентина 0:3
    Голы: 0:1 Душан Влахович (3'), 0:2 Алекс Сандро (автогол) (76'), 0:3 Мартин Касерес (81') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт (Gianluca Frabotta, 88'), Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси (Данило, 20'), Уэстон Маккенни (Деян Кулушевски, 73'), Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Федерико Бернардески, 46') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Лоренцо Венути, 82'), Борха Валеро (Эрик Пульгар, 52'), Гаэтано Кастровилли, Мартин Касерес, Софьян Амрабат, Франк Рибери (Джакомо Бонавентура, 82'), Душан Влахович (Кристиан Куаме, 75') Предупреждения: Кристиано Бираги (22'), Франк Рибери (37'), Борха Валеро (47'), Лоренцо Венути (84'), Данило (85') Удаление: Хуан Куадрадо (18')

    После этой игры «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате, с 24 очками занимает четвертое место. 0

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