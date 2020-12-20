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    «Тоттенхэм» в Лондоне уступил «Лестеру»

    «Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Лестера» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В добавленное к первому тайму время в ворота «Шпор» был назначен пенальти — Орье у угла штрафной «Тоттенхэма» толкнул Фофана в спину.

    Варди с 11-метровой отметки мощно пробил по центру — Льотрис искал спасение у угла ворот.

    А на 59-й минуте Олбрайтон с правого фланга исполнил навес в штрафную «Тоттенхэма», Варди выиграл верх у Сиссоко, головой пробив из борьбы, а мяч от колена Алдервейрелда отрикошетил в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Лестер 0:2
    Голы: 0:1 Джейми Варди (пенальти) (45'), 0:2 Тоби Алдервейрелд (автогол) (60') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье (Гарри Уинкс, 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо (Лукас Моура, 50'), Tanguy Ndombele (Гарет Бэйл, 46'), Гарри Кейн Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань (Даниэль Амарти, 61'), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 84'), Вильфред Ндиди, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 88') Предупреждения: Марк Олбрайтон (32'), Вильфред Ндиди (72'), Эрик Дайер (80'), Гарри Уинкс (81')

    «Лестер» вышел на чистое 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков. «Тоттенхэм» опустился на 4-ю строчку, имея в активе 25 очков. 0

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