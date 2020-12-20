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    Сульшер — о разгроме «Лидса»: Счет мог быть и 12:4, такой был матч

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу в матче АПЛ с «Лидсом» (6:2).

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Фантастическая игра с первой минуты. Просто представьте, если бы на стадионе было 75 тысяч человек. Это бы вошло в историю как одна из величайших игр против "Лидса".

    Мы должны были заслужить право [на победу], бегая так же, как "Лидс", в этом был вызов. Счет мог быть и 12:4, такой был матч.

    Мне понравилось, игра была безумной, суматошной. Неважно, какой счет, "Лидс" всегда действует в определенном стиле, и при счете 5:0, и при 0:5.

    "МЮ" еще не прошел даже половину пути. Мы не смотрим на место в таблице, мы следим за прогрессом команды. Мы приходим в форму, становимся сильнее. Нашим фанатам была нужна эта победа», — сказал Сульшер BBC. 0

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