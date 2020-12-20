«Кадис» — «Хетафе»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет на 33-й минуте открыл Кучо Эрнандес, а в компенсированное время Неманья Максимович снял все вопросы о победителе.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Хетафе 0:2 Голы: 0:1 Хуан Эрнандес (33'), 0:2 Неманья Максимович (90') Кадис: Херемиас Ледесма, Juan Cala, Педро Алькала, Isaac Carcelen, Alfonso Espino (Fali, 67'), Jens Joensson, Salvi Sanchez (Альваро Хименес, 67'), Alex Fernandez (Filip Malbasic, 89'), Jairo, Alberto Perea, Alvaro Negredo (Энтони Лосано, 66') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Анхель Родригес (Энес Унал, 74'), Хуан Эрнандес (Давид Тимор, 82') Предупреждения: Juan Cala (23'), Хуан Эрнандес (39'), Марк Кукурелья (42'), Эрик Кабако (57'), Аллан Ньом (64'), Матиас Оливера (74'), Ruben Yanez (90'), Анхель Родригес (90')

«Хетафе» (16 очков) прервал безвыигрышную серию из 7 матчей и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Кадис» (18) потерпел второе поражение подряд и занимает 9-е место.

В следующем туре «Хетафе» примет «Сельту» 23 декабря, а «Кадис» в этот же день в гостях сыграет с «Бетисом». 0