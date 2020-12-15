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    Игнатьев оценил шансы «Краснодара» в противостоянии с загребским «Динамо»

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    Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением о шансах «Краснодарах» пройти загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    На групповом этапе Лиги Европы загребское «Динамо» ни разу не проиграло ЦСКА. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0, а в Загребе хорватский клуб выиграл у «армейцев» со счетом 3:1.

    «Динамо Загреб — успешная команда. Они примерно стоят в одной связке с "Краснодаром" и по принципу ведения игры, и по подбору футболистов. Думаю, можно было ожидать соперника более грозного. Хотя динамовцы показали хорошую игру с ЦСКА, но не настолько, чтобы краснодарцы испугались.

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    • Думаю, они приняли известие о своем сопернике оптимистично. Нам они по силам. Ничего сверх того, что мы можем, эта команда не показала. Скорее армейцы проиграли им, а не динамовцы Загреба добились этой победы», — сказал Игнатьев «Известиям». 0

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