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    Хавбек киевского «Динамо» назвал «Брюгге» хорошей командой

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    27-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал попадание на бельгийский «Брюгге» по результатам жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

    Виталий Буяльский
    Виталий Буяльский

    «"Брюгге" — хороший жребий. Мы неплохо знаем эту команду, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. О силе соперника и говорить не стоит — это действующий чемпион Бельгии. Он и сейчас лидирует в чемпионате страны.

    У "Брюгге" очень хорошая команда. Они дважды обыграли "Зенит". Если бы в выездном матче с "Лацио" им немного больше повезло в концовке, когда мяч попал в перекладину, то они и вовсе вышли бы в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Буяльского официальный сайт УЕФА.

    Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Брюгге» одержал две победы над петербургским «Зенитом» — 2:1 в гостях и 3:0 дома. 0

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