Хавбек киевского «Динамо» назвал «Брюгге» хорошей командой

27-летний украинский полузащитник киевскогопрокомментировал попадание на бельгийскийпо результатам жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

«"Брюгге" — хороший жребий. Мы неплохо знаем эту команду, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. О силе соперника и говорить не стоит — это действующий чемпион Бельгии. Он и сейчас лидирует в чемпионате страны.

У "Брюгге" очень хорошая команда. Они дважды обыграли "Зенит". Если бы в выездном матче с "Лацио" им немного больше повезло в концовке, когда мяч попал в перекладину, то они и вовсе вышли бы в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Буяльского официальный сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Брюгге» одержал две победы над петербургским «Зенитом» — 2:1 в гостях и 3:0 дома. 0