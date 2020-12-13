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    Моуринью: Мы потеряли два очка, но у нас на одно очко больше, чем было вчера

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 12 тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «В матчах с "Кристал Пэлас" нужно контролировать мяч. Вашей команде нужно создавать как можно больше опасных моментов, потому что если этого не происходит, то они — та команда, которая воспользуется любым навесом, чтобы забить гол. Сегодня мы именно это и увидели.

    Можно посмотреть на игру с двух точек зрения. Во-первых, мы потеряли два очка, но, во-вторых, у нас на одно очко больше, чем было вчера.

    Я никогда не доволен ничьей. Каждую игру мы хотим выиграть, и если иногда мы не выигрываем, то это происходит из-за благодаря сопернику. Но иногда это может быть и потому, что в будущем мы должны стать лучше. Я думаю, что сегодня было немного и того, и другого», — цитирует португальца BBC. 0

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