Моуринью: Мы потеряли два очка, но у нас на одно очко больше, чем было вчера

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал ничью в матче 12 тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

«В матчах с "Кристал Пэлас" нужно контролировать мяч. Вашей команде нужно создавать как можно больше опасных моментов, потому что если этого не происходит, то они — та команда, которая воспользуется любым навесом, чтобы забить гол. Сегодня мы именно это и увидели.

Можно посмотреть на игру с двух точек зрения. Во-первых, мы потеряли два очка, но, во-вторых, у нас на одно очко больше, чем было вчера.

Я никогда не доволен ничьей. Каждую игру мы хотим выиграть, и если иногда мы не выигрываем, то это происходит из-за благодаря сопернику. Но иногда это может быть и потому, что в будущем мы должны стать лучше. Я думаю, что сегодня было немного и того, и другого», — цитирует португальца BBC. 0