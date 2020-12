В ночь на 13 декабря состоялся финальный матч MLS-2020. Встреча прошла в Коламбусе и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Два мяча забил Лукас Селараян (25-я и 82-я минуты), еще один гол на счету Деррика Этьенна (31).

Для команды из Колумбуса это второе чемпионство — первое было завоевано в 2008 году.

