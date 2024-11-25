В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Игра состоится 25 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Команда располагается на 6-й строчке в таблице Восточной конференции с 30-ю баллами в активе после 31-го матча. «Нефтехимик» опережает 9-е место на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» одолели «Салават Юлаев» со счетом 4:2, перевернув игру во 2-м тайме. До этого команда уступила «Ак Барсу» (0:2).

В 5-и из 6-и последних встреч «Нефтехимик» набирает очки. За этот период команда обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Барыс» (4:1), а также проиграла «Авангарду» (2:3 ОТ) и той же астанинской команде (1:2 ОТ).

Не сыграют: Роман Абросимов и Александр Дергачев (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Нефтехимик» преодолел кризис и стал регулярно набирать очки. Команда играет от обороны, пропуская не так уж и много шайб, «волки» даже выступили наравных с «Салаватом Юлаевым».

Легионеры «Нефтехимика» также набирают ход. Нападающий Жан-Себастьен Ди и Райли Барбер забросили по шайбе в последней игре. В целом, форварды выглядят очень неплохо в связке.

У «Нефтехимика» есть все шансы зацепиться за 8-ку на Востоке, главное не допустить больших провалом во 2-й половине регулярного чемпионата. Если у команды не будет череда травмированных, то «волки» должны играть в плей-офф.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайцы занимают 10-е место в таблице Запада, отставая от зоны плей-офф на 7 баллов. За 30 встреч в нынешнем сезоне «Куньлунь» набрал 25 очков.

Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно разгромила «Трактор» в Челябинске со счетом 4:1, а до этого «Куньлуню» удалось обыграть «Автомобилист» (2:1 Б).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Куньлунь» также обыграл минское «Динамо» со счетом 3:0.

Состояние команды: «Куньлунь» впервые в нынешнем сезоне выдает 3-матчевую победную серию. Команда все еще близка к плей-офф, хотя ее уже записали в аутсайдеры на старте сезона.

«Куньлунь» может выдать отличный матч, но при этом у команды большие проблемы в обороне. Китайцы — худшие в лиге пропущенным голам. За 30 встреч «драконы» 109 раз вынимал шайбу из своих ворот.

В последнее время игроки «Куньлуня» играют четко по заданию тренера. Команде удалось навязать борьбу лидеру Востока «Трактору». Для того, чтобы победить китайцев необходимо ловить их на ошибках и реализовывать свои моменты.

Статистика для ставок

«Куньлунь» выиграл 3 последних матча

В 5-и из 6-и последних матчах «Нефтехимик» набирает очки

Две последние очные встречи завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Куньлуня» — в 3.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Нефтехимик» четко играет в обороне в последнее время. «Куньлуню» не удастся забросить больше 2-х шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» 2 меньше за 2.13.

Прогноз: «Нефтехимик» выглядит довольно уверенно в последнее время. На своей площадке «волки» играют куда лучше, чем в гостях.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 1.80.