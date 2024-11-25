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    Победная серия «Куньлуня» завершится в Нижнекамске

    «Нефтехимик» — «Куньлунь». Ставка (к. 2.13) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Куньлунь»
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    «Нефтехимик» продолжит побеждать
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Игра состоится 25 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда располагается на 6-й строчке в таблице Восточной конференции с 30-ю баллами в активе после 31-го матча. «Нефтехимик» опережает 9-е место на 5 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» одолели «Салават Юлаев» со счетом 4:2, перевернув игру во 2-м тайме. До этого команда уступила «Ак Барсу» (0:2).

    В 5-и из 6-и последних встреч «Нефтехимик» набирает очки. За этот период команда обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Барыс» (4:1), а также проиграла «Авангарду» (2:3 ОТ) и той же астанинской команде (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Роман Абросимов и Александр Дергачев (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Нефтехимик» преодолел кризис и стал регулярно набирать очки. Команда играет от обороны, пропуская не так уж и много шайб, «волки» даже выступили наравных с «Салаватом Юлаевым».

    Легионеры «Нефтехимика» также набирают ход. Нападающий Жан-Себастьен Ди и Райли Барбер забросили по шайбе в последней игре. В целом, форварды выглядят очень неплохо в связке.

    У «Нефтехимика» есть все шансы зацепиться за 8-ку на Востоке, главное не допустить больших провалом во 2-й половине регулярного чемпионата. Если у команды не будет череда травмированных, то «волки» должны играть в плей-офф.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Китайцы занимают 10-е место в таблице Запада, отставая от зоны плей-офф на 7 баллов. За 30 встреч в нынешнем сезоне «Куньлунь» набрал 25 очков.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно разгромила «Трактор» в Челябинске со счетом 4:1, а до этого «Куньлуню» удалось обыграть «Автомобилист» (2:1 Б).

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Куньлунь» также обыграл минское «Динамо» со счетом 3:0.

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    • Состояние команды: «Куньлунь» впервые в нынешнем сезоне выдает 3-матчевую победную серию. Команда все еще близка к плей-офф, хотя ее уже записали в аутсайдеры на старте сезона.

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    «Куньлунь» может выдать отличный матч, но при этом у команды большие проблемы в обороне. Китайцы — худшие в лиге пропущенным голам. За 30 встреч «драконы» 109 раз вынимал шайбу из своих ворот.

    В последнее время игроки «Куньлуня» играют четко по заданию тренера. Команде удалось навязать борьбу лидеру Востока «Трактору». Для того, чтобы победить китайцев необходимо ловить их на ошибках и реализовывать свои моменты.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» выиграл 3 последних матча

    • В 5-и из 6-и последних матчах «Нефтехимик» набирает очки

    • Две последние очные встречи завершились за пределами основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Куньлуня» — в 3.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Нефтехимик» четко играет в обороне в последнее время. «Куньлуню» не удастся забросить больше 2-х шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» 2 меньше за 2.13.

    Прогноз: «Нефтехимик» выглядит довольно уверенно в последнее время. На своей площадке «волки» играют куда лучше, чем в гостях.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 1.80.

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    «Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Куньлуня» завершится в Нижнекамске
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