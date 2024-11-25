«Нефтехимик»
Турнирное положение: Команда располагается на 6-й строчке в таблице Восточной конференции с 30-ю баллами в активе после 31-го матча. «Нефтехимик» опережает 9-е место на 5 пунктов.
Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» одолели «Салават Юлаев» со счетом 4:2, перевернув игру во 2-м тайме. До этого команда уступила «Ак Барсу» (0:2).
В 5-и из 6-и последних встреч «Нефтехимик» набирает очки. За этот период команда обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Барыс» (4:1), а также проиграла «Авангарду» (2:3 ОТ) и той же астанинской команде (1:2 ОТ).
Не сыграют: Роман Абросимов и Александр Дергачев (у обоих — травмы).
Состояние команды: Сейчас «Нефтехимик» преодолел кризис и стал регулярно набирать очки. Команда играет от обороны, пропуская не так уж и много шайб, «волки» даже выступили наравных с «Салаватом Юлаевым».
Легионеры «Нефтехимика» также набирают ход. Нападающий Жан-Себастьен Ди и Райли Барбер забросили по шайбе в последней игре. В целом, форварды выглядят очень неплохо в связке.
У «Нефтехимика» есть все шансы зацепиться за 8-ку на Востоке, главное не допустить больших провалом во 2-й половине регулярного чемпионата. Если у команды не будет череда травмированных, то «волки» должны играть в плей-офф.
«Куньлунь»
Турнирное положение: Китайцы занимают 10-е место в таблице Запада, отставая от зоны плей-офф на 7 баллов. За 30 встреч в нынешнем сезоне «Куньлунь» набрал 25 очков.
Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно разгромила «Трактор» в Челябинске со счетом 4:1, а до этого «Куньлуню» удалось обыграть «Автомобилист» (2:1 Б).
У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Куньлунь» также обыграл минское «Динамо» со счетом 3:0.
Состояние команды: «Куньлунь» впервые в нынешнем сезоне выдает 3-матчевую победную серию. Команда все еще близка к плей-офф, хотя ее уже записали в аутсайдеры на старте сезона.
«Куньлунь» может выдать отличный матч, но при этом у команды большие проблемы в обороне. Китайцы — худшие в лиге пропущенным голам. За 30 встреч «драконы» 109 раз вынимал шайбу из своих ворот.
В последнее время игроки «Куньлуня» играют четко по заданию тренера. Команде удалось навязать борьбу лидеру Востока «Трактору». Для того, чтобы победить китайцев необходимо ловить их на ошибках и реализовывать свои моменты.
Статистика для ставок
- «Куньлунь» выиграл 3 последних матча
- В 5-и из 6-и последних матчах «Нефтехимик» набирает очки
- Две последние очные встречи завершились за пределами основного времени
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Куньлуня» — в 3.90.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: «Нефтехимик» четко играет в обороне в последнее время. «Куньлуню» не удастся забросить больше 2-х шайб.
Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» 2 меньше за 2.13.
Прогноз: «Нефтехимик» выглядит довольно уверенно в последнее время. На своей площадке «волки» играют куда лучше, чем в гостях.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 1.80.