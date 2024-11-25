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    «ЛА Гэлакси» с победы начнет противостояние с «Миннесотой»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед»
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    25 ноября в первом поединке 1/4 финала МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле примет «Миннесоту Юнайтед». Начало игры — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 25 Ноября 2024 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 02:00 Миннесота Юнайтед

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS. Плей-офф
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» в регулярном чемпионате МЛС финишировал на второй строке в Западной конференции, уступив первую строку ФК «Лос-Анджелес» только по дополнительным показателям.

    «Галактические» смогли выиграть 19 игр из 34 проведенных, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений, разница мячей составила 69:50.

    Последние матчи: На предыдущей стадии плей-офф калифорнийцы смогли легко сломить сопротивление «Колорадо Рэпидс», дважды его разгромив. Дома они победили со счетом 5:0, а в гостях виктория была немного скромнее — 4:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В отрезке предыдущих своих десяти встреч «Лос-Анджелес Гэлакси» смог победить в семи из них. Причем шесть этих викторий были добыты с разницей в два и более мячей. И также за это время команда еще трижды уступала, но в двух случаях с разницей в один мяч. Забивная же коллектива состоит из 15 встреч кряду.

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: В регулярном чемпионате МЛС клуб из города Сент-Пол финишировал на шестой строке в Западной конференции, много проиграв победителю.

    «Миннесота Юнайтед» выиграла 15 встреч из 34 проведенных, семь раз сыграла вничью и в 12 поединках уступала, разницам мячей — 58:49.

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    • Последние матчи: В 1/8 финала плей-офф данного турнира «гагары» справились с «Реал Солт-Лейк», но ни разу не обыграли соперника в двух играх. Оба поединка между этими коллективами завершились вничью (0:0 и 1:1), но в серии пенальти дважды были удачливее футболисты из «Миннесоты».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Миннесоты Юнайтед» 7-матчевая беспроигрышная серия. В этот удачный для себя период коллектив трижды расписывал мировые исходы и в четырех поединках смог выиграть. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мячей. А уступила команда только раз за предыдущие свои десять встреч.

    Статистика для ставок

    • В этой регулярке «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Миннесоту Юнайтед» со счетом 2:1

    • Калифорнийцы на своем поле выиграли у предстоящего противника в трех из пяти предыдущих очных игр при одном фиаско

    • И в пяти последних очных противостояниях данных клубов был превышен тотал 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1.70, победа «Миннесота Юнайтед» — 4.45, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в этом поединке победу «Лос-Анджелес Гэлакси», который лучшем провел регулярку, да и дома успешно выступает против предстоящего оппонента.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» за 1.70.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, так как между собой эти команды в последнее время играли результативно.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на футбол. «ЛА Гэлакси» с победы начнет противостояние с «Миннесотой»
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