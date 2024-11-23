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    «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью

    «Милан» — «Ювентус»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Ювентус» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    Игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов. Небольшим преимуществом владела «старая синьора», но забить Майку Меньяну так и не смогла.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Ювентус 0:0
    Милан: Мик Меньян, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа (Страхиня Павлович, 84'), Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса (Самуэль Чуквезе, 84'), Рубен Лофтус-Чик (Кристиан Пулишич, 70'), Рафаэл Леау, Альваро Мората, Эмерсон Роял (Давиде Калабрия, 84') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона (Данило, 90'), Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни (Николо Фаджоли, 80'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Кенан Йылдыз (Samuel Mbangula, 90'), Шику Консейсау (Тимоти Уэа, 80') Предупреждения: Рафаэл Леау (26'), Федерико Гатти (27'), Эмерсон Роял (67'), Юссуф Фофана (69'), Мануэль Локателли (87')

    В следующем туре «Милан» примет «Эмполи», а «Ювентус» отправится в гости к «Лечче».

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