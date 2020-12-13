«Кальяри» — «Интер»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 11-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на арене «Сардиния», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте, когда Риккардо Соттиль со второй попытки пробил Самира Хандановича, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.

«Нерадзурри» отыгрались на 77-й минуте. Последовала подача с углового, вратарь Алессио Краньо выбил мяч на линию штрафной, где оказался Николо Барелла, который в касание поразил верхний угол.

Еще через семь минут команда Антонио Конте получила минимальный перевес. Барелла с фланга навесил на дальнюю штангу, а Данило Д'Амброзио точно пробил головой.

Победную точку в компенсированное время поставил Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (24 очка), а «Кальяри» — 12-е (12 очков). 0