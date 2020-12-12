«РБ Лейпциг» — «Вердер»: счет матча 2:0, обзор голов

в домашнем матче 11-го тура немецкой Бундеслиги обыграл— 2:0.

«Быки» открыли счет на 26-й минуте, когда точный удар с пенальти нанес Марсель Забитцер.

На 41-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Юссуф Поульсен сделал классный пас пяткой на Даниэля Ольмо, тот на скорости ворвался в штрафную и уверенно пробил в цель.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Вердер 2:0 Голы: 1:0 Марсель Забитцер (пенальти) (26'), 2:0 Даниэль Ольмо (41') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Норди Мукиэле (Joscha Wosz, 65'), Марцель Хальстенберг, Марсель Забитцер (Эмиль Форсберг, 72'), Даниэль Ольмо, Кевин Кампль (Тайлер Адамс, 46'), Амаду Айдара (Александр Сёрлот, 72'), Юссуф Поульсен, Джастин Клюйверт (Dennis Borkowski, 90') Вердер: Иржи Павленка, Людвиг Аугустинсон, Омер Топрак (Никлас Мойсандер, 74'), Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Kevin Moehwald (Jean-Manuel Mbom, 82'), Леонардо Биттенкорт (Ник Вольтемаде, 82'), Романо Шмид (Тахит Чон, 74'), Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гросс (Юя Осако, 89'), Джошуа Сарджент Предупреждения: Людвиг Аугустинсон (25'), Кевин Кампль (43'), Норди Мукиэле (47'), Деотшанкюль Юпамекано (79')

В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» вышел на первое место (24 очка), «Вердер» идет 13-м (11 очков).

Другие результаты:

«Боруссия» М — «Герта» — 1:1

«Майнц» — «Кельн» — 0:1

«Фрайбург» — «Арминия» — 2:0 0