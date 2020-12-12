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    «Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»

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    «Чайка» выступила с заявлением по поводу решения КДК РФС признать матч команды Кубка России-2018/19 против «Армавира» (2:0) договорным.

    «Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»
    «Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»

    Напомним, что РФС пожизненно отстранил от футбола главного арбитра встречи Максима Матюнина и спортивного директора «Чайки» Олега Баяна.

    «Матч "Чайка" — "Армавир" сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус "договорного". Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча», — говорится в заявлении «Чайки».

    В клубе отметили, что президенту, тренерскому штабу и персоналу «Чайки» неизвестно о «действиях, которые якобы доказывают "договорной характер матча".

    "Договорной матч предполагает договоренность его участников о заранее определенном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно.

  • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
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    • Клуб убежден, что итоги КДК РФС, на заседании которого со стороны 'Чайки' приведен ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечеркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ", — отмечается в заявлении. 0

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