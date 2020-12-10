Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершилась групповая стадия Лиги чемпионов, по итогам которой определили все участники плей-офф.

В 1/8 финала турнира вышли «Бавария», «Манчестер Сити», «Порту», «Ливерпуль», «Аталанта», «Челси», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Ювентус», «Барселона», «ПСЖ», «Лейпциг», «Атлетико», «Реал» и «Боруссия» Менхенгладбах.

От России в групповой стадии принимали участие «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».

Кубанский клуб занял третье место в своей группе и примет участие в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» и «Локо» заняли четвертые места в своих квартетах и завершили выступление в еврокубках.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные игры должны пройти 9, 10, 16 и 17 марта. 0