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    «Бавария» — «Локомотив»Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками
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    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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    Завершилась групповая стадия Лиги чемпионов, по итогам которой определили все участники плей-офф.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов

    В 1/8 финала турнира вышли «Бавария», «Манчестер Сити», «Порту», «Ливерпуль», «Аталанта», «Челси», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Ювентус», «Барселона», «ПСЖ», «Лейпциг», «Атлетико», «Реал» и «Боруссия» Менхенгладбах.

    От России в групповой стадии принимали участие «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».

    Кубанский клуб занял третье место в своей группе и примет участие в плей-офф Лиги Европы.

    «Зенит» и «Локо» заняли четвертые места в своих квартетах и завершили выступление в еврокубках.

    Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря.

    Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные игры должны пройти 9, 10, 16 и 17 марта. 0

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