Каштру: Как мы пройдем «Интер»? При помощи самоотдачи и внимательности

Главный тренер «Шахтера»высказал мнение о предстоящем матче с «Интером» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Предпочитаю думать о победах, которые были у нас с "Реалом", а не о поражениях от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Ни один из этих результатов не повлияет на завтрашний поединок.

Мы полностью подготовлены к завтрашней игре и прекрасно понимаем, что нам предстоит сражаться против сильного соперника, который хочет абсолютно того же, что и мы.

Как мы пройдем "Интер"? Точно таким же образом, как "Интер" хочет пройти нас: при помощи максимальной самоотдачи, амбиций, внимательности и, конечно, огромного желания попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0