Азмуну важнее набрать три очка, чем забить много голов

Сердар Азмун
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«Я выполняю свою работу. Слава Богу, сегодня все получилось, поэтому буду и дальше ее выполнять!
Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас все получилось, слава Богу.
— Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить матчи и не играть. Слава Богу, потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду», — цитирует Азмуна официальный сайт «Зенита». 0