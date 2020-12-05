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    Азмуну важнее набрать три очка, чем забить много голов

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, оформивший хет-трик в матче с «Уралом» (5:1), поделился эмоциями после игры.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Я выполняю свою работу. Слава Богу, сегодня все получилось, поэтому буду и дальше ее выполнять!

    Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас все получилось, слава Богу.

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    • — Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить матчи и не играть. Слава Богу, потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду», — цитирует Азмуна официальный сайт «Зенита». 0

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