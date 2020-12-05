ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНеймар хочет видеть Месси в ПСЖ. Но реально ли это?
  • 20:53
    • Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
  • 20:51
    • Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Ротор»
  • 18:42
    • «Спартак» разгромил «Тамбов», Понсе и Ларссон забили по два мяча
  • 15:57
    • «Локомотив» в большинстве выиграл у «Рубина»
  • 20:07
    • Автогол Буну принес «Реалу» победу над «Севильей»
    Все новости спорта

    Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»

    «Зенит» — «Урал»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (5:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Азмун получил высокий пас в центре штрафной и головой замкнул передачу.

    Спустя пять минут иранец оформил дубль. Игроки атаки «Зенита» тонко обыгрались перед штрафной, Сердар подхватил мяч и прошёл вперёд, и, рикошетом от ноги защитника, пробил в дальний угол.

    На 29-й минуте угловой завершился контратакой «Зенита», в которой был сбит с ног Азмун, что привело к назначению пенальти. Дзюба пробил с «точки» высоко по центру, а Помазун прыгнул в левый угол.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 44-й минуте угловой «Урала» завершился контратакой хозяев. Азмун отыгрался с Оздоевым, потом мяч районе 11-метровой отметки получил дос Сантос — и он отправил мяч в нижний угол.

    А на 75-й минуте в ворота «Урала» был назначен еще один пенальти — Магомадов сбил Малкома в своей штрафной. Помазун стоял до удара, а Азмун спокойно пробил в угол и оформил хет-трик.

    Гол престижа гости забили на 82-й минуте. Бикфалви в углу поля отнял мяч у Дугласа Сантоса, навесил на одинокого Шаболина, и Артём головой поразил ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Урал 5:1
    Голы: 1:0 Сердар Азмун (17'), 2:0 Сердар Азмун (22'), 3:0 Артём Дзюба (пенальти) (30'), 4:0 Дуглас Сантос (44'), 5:0 Сердар Азмун (пенальти) (76'), 5:1 Артём Шаболин (82') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Вендел, 68'), Дуглас Сантос, Малком, Себастьян Дриусси (Александр Ерохин, 58'), Магомед Оздоев (Андрей Мостовой, 81'), Сердар Азмун (Stanislav Krapukhin, 81'), Артём Дзюба (Далер Кузяев, 58') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Николай Золотов (Чингиз Магомадов, 34'), Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 46'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич (Алексей Герасимов, 46'), Отман Эль-Кабир (Артём Шаболин, 60'), Павел Погребняк (Evgenyi Tatarinov, 77'), Эрик Космин Бикфалви Предупреждения: Рафал Аугустыняк (32'), Владимир Рыков (50'), Чингиз Магомадов (76')

    «Зенит» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на 11-м месте.

    В следующем туре петербургская команда дома сыграет против «Динамо», а клуб из Екатеринбурга встретится с на выезде с ЦСКА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Лейпциг» на поле «Баварии»?
  • «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть у «Лидса» всухую?
  • «Челси» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Обойдет ли «Монпелье» ПСЖ?
  • «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кротоне — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал Прогноз (к
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры