«Зенит» — «Урал»: счет матча 5:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Азмун получил высокий пас в центре штрафной и головой замкнул передачу.
Спустя пять минут иранец оформил дубль. Игроки атаки «Зенита» тонко обыгрались перед штрафной, Сердар подхватил мяч и прошёл вперёд, и, рикошетом от ноги защитника, пробил в дальний угол.
На 29-й минуте угловой завершился контратакой «Зенита», в которой был сбит с ног Азмун, что привело к назначению пенальти. Дзюба пробил с «точки» высоко по центру, а Помазун прыгнул в левый угол.
На 44-й минуте угловой «Урала» завершился контратакой хозяев. Азмун отыгрался с Оздоевым, потом мяч районе 11-метровой отметки получил дос Сантос — и он отправил мяч в нижний угол.
А на 75-й минуте в ворота «Урала» был назначен еще один пенальти — Магомадов сбил Малкома в своей штрафной. Помазун стоял до удара, а Азмун спокойно пробил в угол и оформил хет-трик.
Гол престижа гости забили на 82-й минуте. Бикфалви в углу поля отнял мяч у Дугласа Сантоса, навесил на одинокого Шаболина, и Артём головой поразил ворота.
«Зенит» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на 11-м месте.
В следующем туре петербургская команда дома сыграет против «Динамо», а клуб из Екатеринбурга встретится с на выезде с ЦСКА. 0