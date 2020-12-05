«Зенит» — «Урал»: счет матча 5:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(5:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Азмун получил высокий пас в центре штрафной и головой замкнул передачу.

Спустя пять минут иранец оформил дубль. Игроки атаки «Зенита» тонко обыгрались перед штрафной, Сердар подхватил мяч и прошёл вперёд, и, рикошетом от ноги защитника, пробил в дальний угол.

На 29-й минуте угловой завершился контратакой «Зенита», в которой был сбит с ног Азмун, что привело к назначению пенальти. Дзюба пробил с «точки» высоко по центру, а Помазун прыгнул в левый угол.

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На 44-й минуте угловой «Урала» завершился контратакой хозяев. Азмун отыгрался с Оздоевым, потом мяч районе 11-метровой отметки получил дос Сантос — и он отправил мяч в нижний угол.

А на 75-й минуте в ворота «Урала» был назначен еще один пенальти — Магомадов сбил Малкома в своей штрафной. Помазун стоял до удара, а Азмун спокойно пробил в угол и оформил хет-трик.

Гол престижа гости забили на 82-й минуте. Бикфалви в углу поля отнял мяч у Дугласа Сантоса, навесил на одинокого Шаболина, и Артём головой поразил ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Урал 5:1 Голы: 1:0 Сердар Азмун (17'), 2:0 Сердар Азмун (22'), 3:0 Артём Дзюба (пенальти) (30'), 4:0 Дуглас Сантос (44'), 5:0 Сердар Азмун (пенальти) (76'), 5:1 Артём Шаболин (82') Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Вендел, 68'), Дуглас Сантос, Малком, Себастьян Дриусси (Александр Ерохин, 58'), Магомед Оздоев (Андрей Мостовой, 81'), Сердар Азмун (Stanislav Krapukhin, 81'), Артём Дзюба (Далер Кузяев, 58') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Николай Золотов (Чингиз Магомадов, 34'), Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 46'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич (Алексей Герасимов, 46'), Отман Эль-Кабир (Артём Шаболин, 60'), Павел Погребняк (Evgenyi Tatarinov, 77'), Эрик Космин Бикфалви Предупреждения: Рафал Аугустыняк (32'), Владимир Рыков (50'), Чингиз Магомадов (76')

«Зенит» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на 11-м месте.

В следующем туре петербургская команда дома сыграет против «Динамо», а клуб из Екатеринбурга встретится с на выезде с ЦСКА. 0