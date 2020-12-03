Куман: «Барселона» хочет выиграть все матчи на групповом этапе ЛЧ

Главный тренер— о матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с(3:0).

«Мы провели отличный первый тайм и играли здорово. Мы создавали моменты, забили прекрасные голы, действовали в хорошем ритме. Отличный первый тайм, я счастлив. Надеюсь, в чемпионате мы будем играть так же.

Самое главное — мы в следующем раунде. Но мы хотели победить и стать первыми в группе. Нам нужно 18 очков. У нас хороший состав, и поэтому мы имели возможность дать некоторым футболистам отдохнуть. Те, кто играет, показывают, что заслужили свое место», — сказал Куман пресс-службе УЕФА.

Каталонцы выиграли пять все пять матчей группового этапа. В заключительном туре «Барса» дома сыграет с «Ювентусом». 0