Клеман: «Брюгге» показал зрелую игру в матче с «Зенитом»

Главный тренердал оценку победе над(3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сыграли лучше, чем в Петербурге. Мы показали зрелую игру. Было странное ощущение без зрителей. Хотелось бы отметить эту победу с нашими болельщиками.

О "Лацио" пока думать рано. Сначала нужно добиться победы на выходных в чемпионате Бельгии. Но сегодня мы получили такой энергетический заряд, на котором команда может играть еще долго», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

«Зенит» с одним очком остался на последнем месте в группе и лишился шансов на выход в еврокубковую весну, «Брюгге» (семь баллов) поспорит с «Лацио» (девять пунктов) за выход в 1/8 финала ЛЧ. 0