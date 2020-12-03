«Брюгге» — «Зенит»: счет матча 3:0, обзор голов

На 24-й минуте «Зенит» забил из офсайда. Питерцы провели атаку правым флангом, Ерохин прострелил в штрафную — Азмун сыграл на опережение и вколотил мяч в сетку. Но прозвучал свисток арбитра — офсайд.
Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Бельгийцы через пас дошли до штрафной «Зенита», Рикка прострелил с левого края, Прохин неудачно выбил мяч на набежавшего Де Кетеларе, который в касание пробил точно под перекладину.
На 47-й минуте ещё один гол «Зенита» был не засчитан. Малком развернулся и сделал передачу на левый край, Круговой прострелил во вратарскую, а Кузяев после рикошета внёс рукой мяч в ворота.
На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита» — Кузяев не успел к мячу и в собственной штрафной наступил на ногу де Кетеларе.
Ванакен чётко реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот. Кержаков не угадал направление удара.
А на 73-й минуте Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную «Зента». Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку — без шансов для Кержакова.
«Боруссия» (10 очков) возглавляет группу F. Далее следуют «Лацио» (9), «Брюгге» (7) и «Зенит» (1). Питерцы лишились шансов на третье место и участие в плей-офф Лиги Европы.
8 декабря сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге сыграют с дортмундской «Боруссией», а бельгийцы отправятся в гости к «Лацио». 0