«Брюгге» — «Зенит»: счет матча 3:0, обзор голов

Питерскийпотерпел гостевое поражение от бельгийского(0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

На 24-й минуте «Зенит» забил из офсайда. Питерцы провели атаку правым флангом, Ерохин прострелил в штрафную — Азмун сыграл на опережение и вколотил мяч в сетку. Но прозвучал свисток арбитра — офсайд.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Бельгийцы через пас дошли до штрафной «Зенита», Рикка прострелил с левого края, Прохин неудачно выбил мяч на набежавшего Де Кетеларе, который в касание пробил точно под перекладину.

На 47-й минуте ещё один гол «Зенита» был не засчитан. Малком развернулся и сделал передачу на левый край, Круговой прострелил во вратарскую, а Кузяев после рикошета внёс рукой мяч в ворота.

На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита» — Кузяев не успел к мячу и в собственной штрафной наступил на ногу де Кетеларе.

Ванакен чётко реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот. Кержаков не угадал направление удара.

А на 73-й минуте Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную «Зента». Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку — без шансов для Кержакова.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Брюгге — Зенит 3:0 Голы: 1:0 Charles De Ketelaere (33'), 2:0 Ханс Ванакен (пенальти) (58'), 3:0 Ноа Ланг (73') Брюгге: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата (Thomas Van Den Keybus, 90'), Эдер Баланта, Ханс Ванакен (Эдуард Соболь, 87'), Руд Вормер (Siebe Schrijvers, 88'), Эммануэль Деннис, Ноа Ланг (Давид Окереке, 88'), Charles De Ketelaere Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 46'), Данила Прохин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Леон Мусаев, 65'), Александр Ерохин (Магомед Оздоев, 46'), Сердар Азмун, Малком (Даниил Шамкин, 75'), Себастьян Дриусси (Андрей Мостовой, 46') Предупреждения: Алексей Сутормин (67'), Данила Прохин (90')

«Боруссия» (10 очков) возглавляет группу F. Далее следуют «Лацио» (9), «Брюгге» (7) и «Зенит» (1). Питерцы лишились шансов на третье место и участие в плей-офф Лиги Европы.

8 декабря сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге сыграют с дортмундской «Боруссией», а бельгийцы отправятся в гости к «Лацио». 0