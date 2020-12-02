В «Валенсии» выявлен еще один случай заражения коронавирусом

В составе испанскойеще один футболист заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Его имя не называется.

«После последних тестов на COVID-19, проведенных 1 декабря, у одного из футболистов основной команды был подтвержден положительный случай, поэтому он уже изолирован у себя дома, как и близко контактировавшие с ним люди», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.

Свой следующий матч «Валенсия» проведет 7 декабря — в Примере команда на выезде сыграет с «Эйбаром». 0