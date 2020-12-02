Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ

5 декабря (суббота)
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Тамбов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Анохин.
«Краснодар» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Андрей Бутенко.
6 декабря (воскресенье)
«Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Еремин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Игорь Панин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Химки»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Вячеслав Харламов.
7 декабря (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис. 0