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    Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ

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    Стали известны назначения арбитров на матчи 17-го тура РПЛ.

    Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ

    5 декабря (суббота)

    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Спартак» — «Тамбов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

    «Зенит» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Анохин.

    «Краснодар» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Андрей Бутенко.

    6 декабря (воскресенье)

    «Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Еремин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

    «Динамо» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Игорь Панин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Юрий Чеботарев.

    ЦСКА — «Химки»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    7 декабря (понедельник)

    «Сочи» — «Ахмат»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис. 0

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