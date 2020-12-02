Мухин: Не каждому дано в 19 лет сыграть 45 минут в Лиге чемпионов

Полузащитник «Локомотива»после матча с «Зальцбургом» (1:3) поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов.

«Эмоции самые положительные. Очень рад, что тренер дал мне 45 минут. Для меня это очень много значит. Не каждому дано в 19 лет столько сыграть. Я очень рад.

Нервничал? Да нет, сразу вошел, сразу почувствовал уверенность. Все было хорошо.

Все очень расстроились. В раздевалке практически ни о чем не говорили. Допустили обидную ошибку в конце, не реализовали свои моменты.

Шансы на евровесну очень маленькие, но мы будем бороться до конца и верить в себя», — приводит слова Мухина официальный сайт «Локомотива».

После пяти туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» занимает последнее место в группе А, имея в активе три очка. В последнем туре московский клуб сыграет гостевой матч с «Баварией». 0