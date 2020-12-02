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    Мухин: Не каждому дано в 19 лет сыграть 45 минут в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин после матча с «Зальцбургом» (1:3) поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов.

    Максим Мухин
    Максим Мухин

    «Эмоции самые положительные. Очень рад, что тренер дал мне 45 минут. Для меня это очень много значит. Не каждому дано в 19 лет столько сыграть. Я очень рад.

    Нервничал? Да нет, сразу вошел, сразу почувствовал уверенность. Все было хорошо.

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    • Все очень расстроились. В раздевалке практически ни о чем не говорили. Допустили обидную ошибку в конце, не реализовали свои моменты.

    Шансы на евровесну очень маленькие, но мы будем бороться до конца и верить в себя», — приводит слова Мухина официальный сайт «Локомотива».

    После пяти туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» занимает последнее место в группе А, имея в активе три очка. В последнем туре московский клуб сыграет гостевой матч с «Баварией». 0

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