Уткин похвалил молодых игроков «Локомотива»

Спортивный журналист и экс-комментаторвысказался об игре молодых футболистовв матче Лиги чемпионов с

«Что касается "Локомотива", то я подожду пока с самыми яркими образами. Но не могу не заметить важную частность. Мы увидели в Лиге чемпионов — причем вынужденным образом, из-за травм и болезней топов "Локомотива" — необычно большую группу молодежи. Магкеев из них самый обстрелянный. Куликов, Рыбчинский, вот теперь еще Мухин. Они получили разные, но вполне внятные игровые отрезки и даже просто игры.

Не думаю, что непременно вырастут звезды. Но никто из них не ударил в грязь лицом в отпущенное им время. У "Локомотива" действительно классная академия. Привет ее шефу Владимиру Кузьмичеву. Отличная работа», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

После пяти туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» занимает последнее место в группе А, имея в активе три очка. В последнем туре московский клуб сыграет гостевой матч с «Баварией». 0