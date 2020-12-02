ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов
  • 01:08
    • «Ливерпуль» минимально выиграл у «Аякса»
  • 00:50
    • «Атлетико» упустил победу над «Баварией»
  • 22:51
    • «Шахтер» в Киеве одержал победу над «Реалом»
  • 22:49
    • «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ
  • 01:02
    • «Аталанта» потеряла очки в матче с «Мидтьюлланном»
    Все новости спорта

    Уткин похвалил молодых игроков «Локомотива»

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Локомотив Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Спортивный журналист и экс-комментатор Василий Уткин высказался об игре молодых футболистов «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Что касается "Локомотива", то я подожду пока с самыми яркими образами. Но не могу не заметить важную частность. Мы увидели в Лиге чемпионов — причем вынужденным образом, из-за травм и болезней топов "Локомотива" — необычно большую группу молодежи. Магкеев из них самый обстрелянный. Куликов, Рыбчинский, вот теперь еще Мухин. Они получили разные, но вполне внятные игровые отрезки и даже просто игры.

    Не думаю, что непременно вырастут звезды. Но никто из них не ударил в грязь лицом в отпущенное им время. У "Локомотива" действительно классная академия. Привет ее шефу Владимиру Кузьмичеву. Отличная работа», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

    После пяти туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» занимает последнее место в группе А, имея в активе три очка. В последнем туре московский клуб сыграет гостевой матч с «Баварией». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли «Краснодар» за Лигу Европы?
  • «Краснодар» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Оставят ли бельгийцы «Зенит» без евровесны?
  • «Брюгге» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Возьмут ли парижане реванш на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ференцварош — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры