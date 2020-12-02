«Брюгге» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Брюгге»: Миньоле — Баланта, Мехеле, Мата, Коссуну, Кетеларе, Рикка, Ланг, Формер, Фанакен, Деннис.

Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс.

«Зенит»: М. Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Сутормин — Барриос, Кузяев, Ерохин — Малком, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Брюгге». Коэффициент на его победу — 2.09, на успех «Зенита» — 3.90, на ничью — 3.86. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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