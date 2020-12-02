«Брюгге» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Сердар Азмун
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«Брюгге»: Миньоле — Баланта, Мехеле, Мата, Коссуну, Кетеларе, Рикка, Ланг, Формер, Фанакен, Деннис.
Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс.
«Зенит»: М. Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Сутормин — Барриос, Кузяев, Ерохин — Малком, Азмун, Дриусси.
Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Брюгге». Коэффициент на его победу — 2.09, на успех «Зенита» — 3.90, на ничью — 3.86. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.