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    Оставят ли бельгийцы «Зенит» без евровесны?

    «Брюгге» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Лигу чемпионов 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Зенит»
    «Зенит» — «Брюгге»
    Во вторник, 24 ноября, бельгийский «Брюгге» примет «Зенит» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Игра группы F стартует на стадионе «Ян Брейдель» в 23:00 по Москве. Прогноз на «Брюгге» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Декабря 2020 года
    Брюгге
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Брюгге 23:00 Зенит Зенит
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    «Брюгге»

    Команда из Бельгии стартовал в еврокубках с победы, одолев в Питере «Зенит» (2:1). Забив в середине второго тайма, «Брюгге» пропустил, но вырвал победу на последних минутах.

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» дома сыграл вничью с «Лацио» (1:1), обменявшись с римлянами голами в первом тайме.

    Оба матча с дортмундской «Боруссией» бельгийцы проиграли со счетом 0:3, в домашнем матче пропустив до перерыва «трешку», а в Дортмунде — два из трех.

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    Между этими матчами «Брюгге» в чемпионате Бельгии на выезде справился с «Остенде» (3:1) и обыграл дома «Кортрейк» (1:0).

    В последнем матче «Брюгге» на выезде разошелся миром с «Мускроном» (0:0) и с 27 очками идет третьим в чемпионате Бельгии, на балл отставая от лидера. Разница мячей 29-11.

    «Зенит»

    В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили «Брюгге» (1:2), отыгравшись благодаря автоголу, но пропустив на последних минутах.

    В конце октября «Зенит» уступил в Дортмунде местной «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ, а в ноябре в домашнем матче упустил победу над «Лацио» (1:1), пропустив на 85-й минуте.

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    • Перед матчем в Риме питерский клуб дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:1, после чего в Грозном поделил очки с «Ахматом» (2:2).

    В матче 4-го тура ЛЧ «Зенит» был бит «Лацио», проиграв в Риме со счетом 1:3, а в последнем матче питерцы не смогли на выезде обыграть тульский «Арсенал» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 16 туров РПЛ «Зенит» с 32 очками лидирует в РПЛ. Разница мячей 32-12, 7 голов на счету Дзюбы, который может не сыграть в Бельгии, по 6 голов забили Азмун и Ерохин.

    Прогноз и ставки

    На победу «Брюгге» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 3.65, а на победу «Зенита»— 3.40.

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    «Брюгге» после 4 туров занимает 3-е место в группе F и отстает от 2-й строчки на 4 очка. «Зенит» идет на последнем месте с 1 баллом. Команда потеряла надежду на выход в плей-офф ЛЧ, а шансы на попадание в Лигу Европы потеряет, если не выиграет у «Брюгге».

    На выезде «Зенит» не выиграл в 7 последних встречах в ЛЧ (1 ничья и 7 поражений), а бельгийцы дома не выиграли в 5 предыдущих встречах в ЛЧ (2 ничьи, 3 поражения). strong>Прогнозируем, что «Брюгге» не проиграет дома.

    В 5 из 6 последних матчей «Брюгге» в ЛЧ и в 7 из 8 предыдущих игр «Зенита» в Лиге чемпионов команды забивали 2 или 3 гола. Интересны варианты для ставок «Брюгге забьет первым» за 1.76 и «Брюгге выиграет один из таймов» за 1,56. 0

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    «Брюгге» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Лигу чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Брюгге» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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