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    «Брюгге» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиге чемпионов 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Зенит»
    «Зенит» — «Брюгге»
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле примет «Зенит». Игра, которая пройдет 2 декабря на стадионе «Ян Брейдел», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Брюгге» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Декабря 2020 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Брюгге»

    По итогам четырех игровых дней группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» набрал четыре очка и занимает третье место. От второй строчки коллектив отстает на четыре балла, а четвертую позицию опережает на три пункта.

    Бельгийский клуб начал текущую компанию с выездной виктории над «Зенитом» (2:1), после чего в родных стенах расписал мировую с «Лацио» (1:1), а затем дважды крупно проиграл дортмундской «Боруссии» (по 0:3).

    В чемпионате страны, где прошло 14 туров, «черно-синие» занимают третью строчку, уступая лидеру один балл. На выходных они поделили очки в гостях с «Мускроном» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В текущем розыгрыше ЛЧ «Брюге» забил в двух встречах из четырех, а пропускал в каждом проведенном матче. Всего у команды две игры из 11 проведенных за последние два месяца, в которых она не пропускала.

    «Зенит»

    «Зенит» с одним заработанным баллом в копилке замыкает свой квартет ЛЧ, и в случае если не победит в предстоящем матча, то финиширует последним в своей группе.

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    • Стартовали в этом турнире питерцы с домашнего фиаско от предстоящего противника (1:2), затем проиграли в Дортмунде «Боруссии» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах с «Лацио» (1:1), которому потом уступили в Риме со счетом 1:3.

    Непосредственно перед этой встречей «сине-бело-голубые» в чемпионате России на выезде расписали мировую с тульским «Арсеналом» (0:0), однако поднялись на первое место из-за лучших дополнительных показателей.

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    • В этой ЛЧ «Зенит» забивал в трех случаях из четырех, но никогда больше гола за игру, а пропускал в каждой встрече. Всего за последние два месяцы дружина Семака не забивала только в двух поединках из 11 проведенных во всех турнирах.

    Между собой эти клубы провели четыре поединка, и в каждом из них было забито минимум два гола.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Зенита» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.68.

    Так как хозяев вполне устроит ничья, то не стоит ждать уж очень результативного матча в этой встречи. И к тому же гости очень мало забивают в ЛЧ. Наш прогноз и ставка на этот поединок — ТМ 3,0. 0

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    «Брюгге» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиге чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Брюгге» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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