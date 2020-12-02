«Брюгге» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиге чемпионов 2 декабря 2020 года

«Брюгге»
По итогам четырех игровых дней группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» набрал четыре очка и занимает третье место. От второй строчки коллектив отстает на четыре балла, а четвертую позицию опережает на три пункта.
Бельгийский клуб начал текущую компанию с выездной виктории над «Зенитом» (2:1), после чего в родных стенах расписал мировую с «Лацио» (1:1), а затем дважды крупно проиграл дортмундской «Боруссии» (по 0:3).
В чемпионате страны, где прошло 14 туров, «черно-синие» занимают третью строчку, уступая лидеру один балл. На выходных они поделили очки в гостях с «Мускроном» (0:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В текущем розыгрыше ЛЧ «Брюге» забил в двух встречах из четырех, а пропускал в каждом проведенном матче. Всего у команды две игры из 11 проведенных за последние два месяца, в которых она не пропускала.
«Зенит»
«Зенит» с одним заработанным баллом в копилке замыкает свой квартет ЛЧ, и в случае если не победит в предстоящем матча, то финиширует последним в своей группе.
Стартовали в этом турнире питерцы с домашнего фиаско от предстоящего противника (1:2), затем проиграли в Дортмунде «Боруссии» (0:2), после чего сыграли вничью в родных стенах с «Лацио» (1:1), которому потом уступили в Риме со счетом 1:3.
Непосредственно перед этой встречей «сине-бело-голубые» в чемпионате России на выезде расписали мировую с тульским «Арсеналом» (0:0), однако поднялись на первое место из-за лучших дополнительных показателей.
В этой ЛЧ «Зенит» забивал в трех случаях из четырех, но никогда больше гола за игру, а пропускал в каждой встрече. Всего за последние два месяцы дружина Семака не забивала только в двух поединках из 11 проведенных во всех турнирах.
Между собой эти клубы провели четыре поединка, и в каждом из них было забито минимум два гола.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают — 2.22.
На викторию «Зенита» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.68.
Так как хозяев вполне устроит ничья, то не стоит ждать уж очень результативного матча в этой встречи. И к тому же гости очень мало забивают в ЛЧ. Наш прогноз и ставка на этот поединок — ТМ 3,0. 0